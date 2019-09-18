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Вятрович: Работа, которую проводил Институт нацпамяти, будет продолжена

Вятрович: Работа, которую проводил Институт нацпамяти, будет продолжена
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вятрович пообещал, что Институт Нацпамяти продолжит работу над начатыми проектами.

Украинский институт национальной памяти продолжит работу над теми проектам, которые были уже начаты.

Об этом сказал экс-руководитель Института Владимир Вятрович во время общения с гражданами, которые пришли его поддержать в здание учреждения.

"Я думаю, что та работа, которую проводил Институт национальной памяти, будет продолжена... Потребность в этом очень велика. Во-первых, это продолжение... популяризации украинской истории. Мы начали разворачивать территориальные представительства Института национальной памяти, я считаю, что такие представительства должны быть в каждой области, потому что мы должны учитывать региональную специфику. С другой стороны, должны быть завершены два важных больших проекта, которые были нами начаты, но в силу физических возможностей не могли быть завершены в течение 5 лет. Речь идет о создании Музея Революции Достоинства и мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Вятрович.

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Еще один названный Вятровичем проект - открытие архивов КГБ. Сейчас архив получил помещение и актуальной остается работа по перемещению архивов в новое хранилище, создание условий для работы с ним историкам и всем заинтересованным лицам.

Вятрович добавил, что получил "личные заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что проекты будут реализованы", а также поблагодарил коллектив Института национальной памяти за работу.

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Владимир Вятрович, Институт нацпамяти.
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