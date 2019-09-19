Скачать
Четверг, 19.09.2019
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
США введут "значительные" санкции в отношении Ирана
США введут "значительные" санкции в отношении Ирана
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо

Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо

Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо 2019.

Традиции на 19 сентября

Одно из первых похолоданий - Михайловские морозцы или утренники. В этот день работать запрещалось - Бог накажет. В этот день устраивались мирские братчины - на этих собраниях разбирались споры и ссоры между родственниками, причем стороны непременно должны были примириться. 

Замирение полагалось непременно отпраздновать. В этот день можно было избавиться от кумохи - так называли лихорадку. Ее представляли в образе женщины, которая "трясет"человека, иногда ее называли "кумой", "кумушкой", то есть теткой, подругой.

Кума - иносказательно-уважительное обозначение неотвязно сопутствующей человеку лихорадки, которую опасаются разгневать (или навлечь, если произнести ее настоящее имя). Заморозки на Михайлов день сулили избавление от кумохи: считалось, что это архистратиг Михаил спускался в этот день на землю и вымораживал нечистую силу.

Избавиться от лихорадки можно было таким образом: носить с собой постоянно змеиный выползок (шкурку, сброшенную змеей), или поить больного водой, которой окатили церковный колокол, или положить ему в изголовье послед от ребенка или жеребенка - считалось, что кумоха не любит этих нечистот. 

Иногда в изголовье больного клали табак - он изгонял простуду запахом. Можно было положить его и на медвежью шкуру, прибить около постели подкову, положить больного на печь, в которой сжечь особенно смолистые дрова - считалось, что кумоха не выносит этих предметов и запахов. С молитвой об избавлении от болезни молились Пресвятой Богородице. 

Приметы на 19 сентября

Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.

Если листья с осины падает лицом "вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.

Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.

Знаменательные события в истории: 19 сентября 2019 года

После праздника можно ожидать первые заморозки.

Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме.

А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заговор, Приметы, Обряды, 19 сентября, Михайлово чудо, Приметы на 19 сентября, День Михайла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
03 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
04 Зеленский и Пенс обсудили украинско-американское сотрудничество: подробности разговора
05 Гороскоп на завтра, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метро Киева возобновило работу
Метро Киева возобновило работу
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь