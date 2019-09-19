Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо

Новости Украины:19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо 2019.

Традиции на 19 сентября

Одно из первых похолоданий - Михайловские морозцы или утренники. В этот день работать запрещалось - Бог накажет. В этот день устраивались мирские братчины - на этих собраниях разбирались споры и ссоры между родственниками, причем стороны непременно должны были примириться.

Замирение полагалось непременно отпраздновать. В этот день можно было избавиться от кумохи - так называли лихорадку. Ее представляли в образе женщины, которая "трясет"человека, иногда ее называли "кумой", "кумушкой", то есть теткой, подругой.

Кума - иносказательно-уважительное обозначение неотвязно сопутствующей человеку лихорадки, которую опасаются разгневать (или навлечь, если произнести ее настоящее имя). Заморозки на Михайлов день сулили избавление от кумохи: считалось, что это архистратиг Михаил спускался в этот день на землю и вымораживал нечистую силу.

Избавиться от лихорадки можно было таким образом: носить с собой постоянно змеиный выползок (шкурку, сброшенную змеей), или поить больного водой, которой окатили церковный колокол, или положить ему в изголовье послед от ребенка или жеребенка - считалось, что кумоха не любит этих нечистот.

Иногда в изголовье больного клали табак - он изгонял простуду запахом. Можно было положить его и на медвежью шкуру, прибить около постели подкову, положить больного на печь, в которой сжечь особенно смолистые дрова - считалось, что кумоха не выносит этих предметов и запахов. С молитвой об избавлении от болезни молились Пресвятой Богородице.

Приметы на 19 сентября

Если утром в праздник на деревьях есть иней – ждите много снега зимой.

Если листья с осины падает лицом "вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой.

Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.

После праздника можно ожидать первые заморозки.

Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы зеленого цвета, то это к ранней зиме.

А если облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.