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"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября

"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
09:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:19 сентября на Севере и Западе Украины ожидаются дожди.

В четверг, 19 сентября, погода в Украине сохранит дождливое "настроение", но скорость ветра заметно уменьшится по сравнению со вчерашними показателями. Температура также немного повысится и в целом станет теплее на пару градусов: по всей территории Украины на протяжении дня температура воздуха не опустится ниже 12 градусов, а в южных областях будет достигать 20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня практически по всей территории страны пройдут дожди, "не зацепит" только южные районы. В Карпатах может выпасть мокрый снег. Отметим, по прогнозам синоптиков потепление стоит ожидать с воскресенья. 

Карта осадков и ветров на 19 сентября

Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +14...+16, небольшой дождь

  • Львов – +13...+15, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

  • Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

  • Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +12...+14, небольшой дождь

  • Житомир – +14...+16, небольшой дождь

  • Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +13...+15, небольшой дождь

  • Сумы – +12...+14, небольшой дождь

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо

Погода 19 сентября

Температура ночью В Украине колеблется от 4 до 9 градусов, на побережье морей до 12°.

В Киеве днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха днем - до 15°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине стоит ожидать потепления.

В частности, синоптик отметила, что уже стоит надевать легкие пуховички, шапки и кроссовки по погоде. 

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