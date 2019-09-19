"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября

В четверг, 19 сентября, погода в Украине сохранит дождливое "настроение", но скорость ветра заметно уменьшится по сравнению со вчерашними показателями. Температура также немного повысится и в целом станет теплее на пару градусов: по всей территории Украины на протяжении дня температура воздуха не опустится ниже 12 градусов, а в южных областях будет достигать 20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня практически по всей территории страны пройдут дожди, "не зацепит" только южные районы. В Карпатах может выпасть мокрый снег. Отметим, по прогнозам синоптиков потепление стоит ожидать с воскресенья.
Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:
Ужгород – +14...+16, небольшой дождь
Львов – +13...+15, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь
Тернополь – +14...+16, небольшой дождь
Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо
Луцк – +13...+15, небольшой дождь
Ровно – +12...+14, небольшой дождь
Житомир – +14...+16, небольшой дождь
Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо
Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо
Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо
Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо
Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Чернигов – +13...+15, небольшой дождь
Сумы – +12...+14, небольшой дождь
Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо
Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо
Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо
Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо
Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо
Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо
Погода 19 сентября
Температура ночью В Украине колеблется от 4 до 9 градусов, на побережье морей до 12°.
В Киеве днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха днем - до 15°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине стоит ожидать потепления.
В частности, синоптик отметила, что уже стоит надевать легкие пуховички, шапки и кроссовки по погоде.