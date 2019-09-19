"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября

Новости Украины:19 сентября на Севере и Западе Украины ожидаются дожди.

В четверг, 19 сентября, погода в Украине сохранит дождливое "настроение", но скорость ветра заметно уменьшится по сравнению со вчерашними показателями. Температура также немного повысится и в целом станет теплее на пару градусов: по всей территории Украины на протяжении дня температура воздуха не опустится ниже 12 градусов, а в южных областях будет достигать 20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня практически по всей территории страны пройдут дожди, "не зацепит" только южные районы. В Карпатах может выпасть мокрый снег. Отметим, по прогнозам синоптиков потепление стоит ожидать с воскресенья.

Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:

Ужгород – +14...+16, небольшой дождь

Львов – +13...+15, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо

Луцк – +13...+15, небольшой дождь

Ровно – +12...+14, небольшой дождь

Житомир – +14...+16, небольшой дождь

Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо

Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо

Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо

Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо

Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Чернигов – +13...+15, небольшой дождь

Сумы – +12...+14, небольшой дождь

Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо

Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо

Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо

Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо

Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо

Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо

Погода 19 сентября

Температура ночью В Украине колеблется от 4 до 9 градусов, на побережье морей до 12°.

В Киеве днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха днем - до 15°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине стоит ожидать потепления.

В частности, синоптик отметила, что уже стоит надевать легкие пуховички, шапки и кроссовки по погоде.