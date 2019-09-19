День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы

Новости Украины:В разные годы дата осеннего равноденствия может незначительно сдвигаться.

С осенним равноденствием связано много примет и ритуалов, о которых мы ежегодно вспоминаем. Сентябрь 2019 года - не исключение из этого важного правила.

В сентябре 2019 года оно наступит 23 числа, в понедельник. С первым днем недели начнется новый этап в жизни и новая страница в солнечном календаре: ночь станет длиннее дня.

К равноденствию в народе были приурочены самые разные обряды и приметы. Люди подмечали, как в этот день меняется погода, какие дела лучше заканчивать и что непременно нужно сделать, чтобы удача не покинула дом. Это очень важное время - день перехода, светлое время суток после этого будет становиться все короче, а темное - все длиннее, пока не наступит зимнее солнцестояние.

Ритуалы к осеннему равноденствию

Наши предки на равноденствие устраивали праздники, связанные со сбором урожая. Можно «собрать урожай» и в 2019 году. В наши дни сбор урожая - это подведение приятных итогов, перечисление всего хорошего, что случилось и было сделано за лето. Также можно окинуть взглядом все то, что сделать не удалось. Возможно, какие-то вещи, не вычеркнутые из списка дел, вам и не нужны? Ревизия не помешает - иначе можно тянуть с делами до Нового года, чтобы потом обнаружить: а главное-то и не сделано.

Ритуал на избавление от негатива.

На осеннее равноденствие можно оставить позади все дурное - записать его на листе, а затем сжечь. Сюда можно отнести несчастливую любовь, токсичные отношения, сожаления и страхи, неудачи, долги, зависть или ревность. Пусть все это не беспокоит вас осенью. Стихия Огня в этот день обладает хорошими защитными и очищающими свойствами.

В этот день полезна практика встречи с восходом и закатом.

На восходе приветствуют все лучшее в жизни, набираются сил, радуются дню и стараются поддерживать позитивный настрой. Вечером же отпускают все беды и печали, прощаются с ненужными мыслями и стараются побыстрее уснуть, не отвлекаясь на информационный шум из телевизоров.

Эксперты по биоэнергетике советуют на равноденствие очистить дом от негатива. Для этого рекомендуют сделать уборку (можно воспользоваться правилами фэн-шуй), избавившись от сломанных или старых вещей. Также можно зажечь свечи, благовония, аромалампы (соблюдая правила осторожности): огонь в умелых руках в такое время чистит энергетику от всяческого зла. Не за горами наступление холодов, поэтому обращение к огненной стихии будет кстати.

Приметы на осеннее равноденствие

С осенним равноденствием связана примета на материальное благополучие. Считается, что стол в этот день с утра и до самого вечера должен быть вкусным и изобильным - тогда у семьи будет достаток и благополучие, а на столе и дальше не переведутся угощения. Хороший знак - встретить дома желанных гостей или близких родственников. Для привлечения удачи советуют угощать в этот день друзей, приятелей и коллег яблоками.

Много примет на равноденствие связано с рябиной.

Принести домой букет рябины можно и в наше время: вряд ли рябина утратила свои обережные свойства и охраняет дом от зла и неприятностей хуже, чем в далекие времена.

На осеннее равноденствие не обязательно следовать приметам или проводить ритуалы, но главное, что точно стоит сделать - прислушаться к себе и своему самочувствию. Осеннее время бывает щедрым не только на уютные вечера и фотосессии в золотых листьях, но и на хандру с непогодой. Редакция сайта dailyhoro.ru подготовила советы, как избежать осенней депрессии по Знаку Зодиака. Желаем вам счастливой осени. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и