Кучма обсудил освобождение украинских пленных на Донбассе с коллегой из ОБСЕ

Новости Украины:Кучма и координатор ОБСЕ Тони Фриш обсудили ход работы по освобождению украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш обсудили ход работы по освобождению украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, встреча Кучмы и Фриша состоялась в Киеве с участием представительницы Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерии Лутковской.

"Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь.

18 сентября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Олифер заявила о достижении значительного прогресса в вопросе освобождения украинских заложников.

В июле этого года оккупанты подтвердили пребывание 69 украинских заложников на Донбассе и хотят от Украины освобождения 208 человек.

По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.