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Кучма обсудил освобождение украинских пленных на Донбассе с коллегой из ОБСЕ

Кучма обсудил освобождение украинских пленных на Донбассе с коллегой из ОБСЕ
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кучма и координатор ОБСЕ Тони Фриш обсудили ход работы по освобождению украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш обсудили ход работы по освобождению украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, встреча Кучмы и Фриша состоялась в Киеве с участием представительницы Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерии Лутковской.

"Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь.

Пленные и безопасность - главные темы на встрече ТКГ в Минске

18 сентября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Олифер заявила о достижении значительного прогресса в вопросе освобождения украинских заложников.

В июле этого года оккупанты подтвердили пребывание 69 украинских заложников на Донбассе и хотят от Украины освобождения 208 человек.

По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

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ОБСЕ, Донбасс, Минск, Леонид Кучма, Дарка Олифер, Тони Фриш.
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