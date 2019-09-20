Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Ветер в Украине будет северо-западном направлении, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможен шторм порыв до 15-20 м / с.
Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, по Украине:
Ужгород – +15...+17, переменная облачность, сухо
Львов – +13...+15, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, сухо
Тернополь – +13...+15, переменная облачность, сухо
Черновцы – +12...+14, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +12...+14, переменная облачность, сухо
Луцк – +12...+14, переменная облачность, сухо
Ровно – +12...+14, переменная облачность, сухо
Житомир – +12...+14, небольшой дождь
Винница – +12...+14, небольшой дождь
Одесса – +12...+14, небольшой дождь
Николаев – +15...+17, переменная облачность, сухо
Херсон – +15...+17, небольшой дождь
Симферополь – +16...+18, небольшой дождь
Кропивницкий – +13...+15, небольшой дождь
Черкассы – +13...+16, небольшой дождь
Чернигов – +12...+14, небольшой дождь
Сумы – +13...+15, небольшой дождь
Полтава – +13...+15, небольшой дождь
Днепр – +13...+15, переменная облачность, сухо
Запорожье – +16...+18, переменная облачность, сухо
Донецк – +14...+16, переменная облачность, сухо
Луганск – +14...+16, переменная облачность, сухо
Харьков – +14...+16, небольшой дождь
Киев – +11..+13, небольшой дождь
Погода 20 сентября
Температура ночью +3...+8, на побережье морей до 10°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°.
В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северно-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 11-13°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "пятницу в Украине еще побудет с дождями".
"В пятницу в Украине обещают дождь и холодную погоду. И в западных регионах - тоже с в ветром.
Ну ничего, мы выжить, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник значительно будет солнце"