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Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября

Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине сохраниться холодная погода и в некоторых областях пройдут дожди.

Сегодня, 20 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Ветер в Украине будет северо-западном направлении, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможен шторм порыв до 15-20 м / с.

Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Львов – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +12...+14, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +12...+14, переменная облачность, сухо

  • Луцк –  +12...+14, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +12...+14, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +12...+14, небольшой дождь

  • Винница – +12...+14, небольшой дождь

  • Одесса – +12...+14, небольшой дождь

  • Николаев – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +15...+17, небольшой дождь

  • Симферополь – +16...+18, небольшой дождь

  • Кропивницкий – +13...+15, небольшой дождь

  • Черкассы – +13...+16, небольшой дождь

  • Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

  • Сумы – +13...+15, небольшой дождь

  • Полтава – +13...+15, небольшой дождь

  • Днепр – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +14...+16, небольшой дождь

  • Киев – +11..+13, небольшой дождь

Погода 20 сентября

Температура ночью +3...+8, на побережье морей до 10°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северно-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 11-13°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "пятницу в Украине еще побудет с дождями".

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"В пятницу в Украине обещают дождь и холодную погоду. И в западных регионах - тоже с в ветром.
Ну ничего, мы выжить, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник значительно будет солнце"

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Киев, Погода, Сентябрь, Холод, Прогноз погоды, Ветр.
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