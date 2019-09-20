Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября

Новости Украины:В Украине сохраниться холодная погода и в некоторых областях пройдут дожди.

Сегодня, 20 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Ветер в Украине будет северо-западном направлении, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможен шторм порыв до 15-20 м / с.

Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, по Украине:

Ужгород – +15...+17, переменная облачность, сухо

Львов – +13...+15, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, сухо

Тернополь – +13...+15, переменная облачность, сухо

Черновцы – +12...+14, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +12...+14, переменная облачность, сухо

Луцк – +12...+14, переменная облачность, сухо

Ровно – +12...+14, переменная облачность, сухо

Житомир – +12...+14, небольшой дождь

Винница – +12...+14, небольшой дождь

Одесса – +12...+14, небольшой дождь

Николаев – +15...+17, переменная облачность, сухо

Херсон – +15...+17, небольшой дождь

Симферополь – +16...+18, небольшой дождь

Кропивницкий – +13...+15, небольшой дождь

Черкассы – +13...+16, небольшой дождь

Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

Сумы – +13...+15, небольшой дождь

Полтава – +13...+15, небольшой дождь

Днепр – +13...+15, переменная облачность, сухо

Запорожье – +16...+18, переменная облачность, сухо

Донецк – +14...+16, переменная облачность, сухо

Луганск – +14...+16, переменная облачность, сухо

Харьков – +14...+16, небольшой дождь

Киев – +11..+13, небольшой дождь

Погода 20 сентября

Температура ночью +3...+8, на побережье морей до 10°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северно-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 11-13°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "пятницу в Украине еще побудет с дождями".

"В пятницу в Украине обещают дождь и холодную погоду. И в западных регионах - тоже с в ветром.

Ну ничего, мы выжить, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник значительно будет солнце"