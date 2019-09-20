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В МИД РФ ответили на заявлении о необходимости развала России

В МИД РФ ответили на заявлении о необходимости развала России
09:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Представитель МИД РФ заявила, что представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости "развала России".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий", - отметила Захарова в своем Facebook.

"Но вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - добавила она.

Лавров заявил, что война в Сирии закончилась

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности РФ через ООН "заставить" Украину прекратить "дискриминацию" русского языка.

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Украина, Сербия, Россия, РФ, МИД России, Мария Захарова.
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