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Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября

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Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября
16:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Почти на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода, дожди возможны лишь на востоке и севере.

Температурный фон 21 сентября будет ниже климатической нормы для этого периода, но уже в воскресенье из западной Европы переместится более теплый воздух и температура повысится, особенно днем.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

На Востоке и в северных областях днем стоит ожидать небольшой дождь, остальная территория Украины - без осадков.

Карта осадков 21 сентября

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Карта ветров 21 сентября

Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Луцк –  +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +13...+15, небольшой дождь

  • Житомир – +12...+14, небольшой дождь

  • Винница – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +14...+16, небольшой дождь

  • Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

  • Сумы – +11...+13, небольшой дождь

  • Полтава – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +13...+15, небольшой дождь

  • Луганск – +12...+14, небольшой дождь

  • Харьков – +12...+14, небольшой дождь

  • Киев – +14...+16, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды 21 сентября

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.

Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября

Народный прогноз погоды

Бабье лето тишь вспугнуло. Всякому лету аминь (конец).

Если погода в этот день хорошая — осень будет хорошая.

Земля стремится к белым утренникам (заморозкам).

Пасекин день — убирают пчел. Озимое поле покрывается всходами.

Раннее опадание листвы — к ранней зиме.

Если паутина ложится на растения — к теплой погоде

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Погода, Укргидрометцентр, Ветер, Сентябрь, Холод, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 21 сентября.
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