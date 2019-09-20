Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября

Температурный фон 21 сентября будет ниже климатической нормы для этого периода, но уже в воскресенье из западной Европы переместится более теплый воздух и температура повысится, особенно днем.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
На Востоке и в северных областях днем стоит ожидать небольшой дождь, остальная территория Украины - без осадков.
Карта осадков 21 сентября
Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.
Карта ветров 21 сентября
Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, по Украине:
Ужгород – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Львов – +15...+17, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, сухо
Тернополь – +14...+16, переменная облачность, сухо
Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо
Луцк – +13...+15, небольшой дождь
Ровно – +13...+15, небольшой дождь
Житомир – +12...+14, небольшой дождь
Винница – +13...+15, переменная облачность, сухо
Одесса – +15...+17, переменная облачность, сухо
Николаев – +15...+17, небольшая облачность, сухо
Херсон – +15...+17, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +14...+16, небольшой дождь
Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Чернигов – +12...+14, небольшой дождь
Сумы – +11...+13, небольшой дождь
Полтава – +13...+15, переменная облачность, сухо
Днепр – +14...+16, переменная облачность, сухо
Запорожье – +14...+16, переменная облачность, сухо
Донецк – +13...+15, небольшой дождь
Луганск – +12...+14, небольшой дождь
Харьков – +12...+14, небольшой дождь
Киев – +14...+16, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды 21 сентября
В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.
Народный прогноз погоды
Бабье лето тишь вспугнуло. Всякому лету аминь (конец).
Если погода в этот день хорошая — осень будет хорошая.
Земля стремится к белым утренникам (заморозкам).
Пасекин день — убирают пчел. Озимое поле покрывается всходами.
Раннее опадание листвы — к ранней зиме.
Если паутина ложится на растения — к теплой погоде