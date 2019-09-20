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Чемпионат Госпогранслужбы по дрессировке: кто победил (Фото, Видео)

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Чемпионат Госпогранслужбы по дрессировке: кто победил (Фото, Видео)
18:05 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:На Львовщине выбрали лучшего собаку-пограничника и его хозяина.

Госпогранслужба провела чемпионат по дрессировке среди инспекторов-кинологов со служебными собаками.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что соревнования провели на базе Кинологического учебного центра, в Великих Мостах. В соревнованиях приняли участие 17 кинологов-пограничников и их подопечные. Соревнования проходили два дня. 

Собакам давали различные задания начиная от поиска наркотиков и оружия, заканчивая демонстрацией навыков задержания и конвоирования нарушителя. Также участники прошли полосу препятствий.

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Абсолютным чемпионом в индивидуальном первенстве стал Сергей Ткач из Могилев-Подольского пограничного отряда со своим верным другом барханы.

Команда инспекторов-кинологов Южного регионального управления признали. Организаторы наградили победителей кубками и медалями, а их четырехногих друзей вкусностями и похвалой за хорошо выполненные задания.

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Львовская область, Госпогранслужба, Львовщина.
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