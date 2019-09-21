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Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
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Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР

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Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
07:30 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский встретился с Миссией МВФ. Маркарова представила Госбюджет-2020. Назначен новый глава Аппарата ВР. Рада провела заседание. Зеленский отправится на ГА ООН. Директор ГБР и новый глава КМЕС встретились. Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу". Определен состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией. ФК Днепр-1 обыграл ФК Карпаты. Определен лучший гол первого тура Лиги чемпионов. Украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира. Канье Уэст возглавил рейтинг журнала Forbes. Умер французский актер Шарль Жерар. Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире. К 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил серию пасхалок.

  • 1

    Зеленский встретился с представителями МВФ

     

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

  • 2

    Порошенко провел встречу с Миссией МВФ

    Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу встретился с представителями Миссии Международного валютного фонда проект государственного бюджета Украины на 2020 год и другие актуальные вопросы.

  • 3

    Маркарова представила Госбюджет-2020

    Оксана Маркарова депутатам Верховной Рады представила проект государственного бюджета на 2020 год.

  • 4

    Назначен новый глава Аппарата ВР

    На заседании Верховной Рады 20 сентября было принято решение, назначить главой Аппарата парламента Вячеслава Штучного.

  • 5

    Верховная Рада внесла в порядок дня закон о ГБР

    Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

  • 6

    Рада поддержала проведение мониторинга получателей соцвыплат

    Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

  • 7

    Рада одобрила законопроект Зеленского об обороне страны

    Верховная Рада приняла законопроект Зеленского в сфере обороны. Законопроект предусматривает порядок обороны Украины.

  • 8

    ВР приняла закон о нацстандартах

    Верховная Рада Украины приняла закон о приведении национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практиками.

  • 9

    Зеленский отправится на ГА ООН

    Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

  • 10

    Директор ГБР и новый глава КМЕС встретились

    Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с Председателем Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайненом.

  • 11

    Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу"

    Марина Черняк выиграла "бронзу" на турнире серии Гран-при в Ташкенте.Украинка в матче за третье место в весовой категории до 48 килограмм обыграла представительницу Индии Дэви Ликмабам.

  • 12

    Определен состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией

    Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против сборных Литвы и Португалии.

  • 13

    ФК Днепр-1 обыграл ФК Карпаты

    В Днепре на "Днепр-Арене" завершился матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между местным Днепром-1 и Карпатами. Итогом встречи стала победа хозяев со счетом 2:0.

  • 14

    Определен лучший гол первого тура Лиги чемпионов

    На сайте ассоциации подытожили, что лучшим голом недели стало точное попадание Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса.

  • 15

    Украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира

    Украинская гимнастка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира.

  • 16

    Канье Уэст возглавил рейтинг журнала Forbes

    Американский рэпер и муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом по версии влиятельного журнала Forbes.

  • 17

    Умер французский актер Шарль Жерар

    Умер французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар. За свою актерскую карьеру Жерар снялся более чем в 50 картинах.

  • 18

    Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире

    Знаменитая американская музыкальная группа заработала рекордную сумму от продаж билетов гастрольных концертов. Ею признали рок-группу Metallicа.

  • 19

    К 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил серию пасхалок

    Поисковый гигант Google создал серию пасхалок, посвященных 25-летию легендарного сериала "Друзья".

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