Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР

1 Зеленский встретился с представителями МВФ Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

2 Порошенко провел встречу с Миссией МВФ Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу встретился с представителями Миссии Международного валютного фонда проект государственного бюджета Украины на 2020 год и другие актуальные вопросы.

3 Маркарова представила Госбюджет-2020 Оксана Маркарова депутатам Верховной Рады представила проект государственного бюджета на 2020 год.

4 Назначен новый глава Аппарата ВР На заседании Верховной Рады 20 сентября было принято решение, назначить главой Аппарата парламента Вячеслава Штучного.

5 Верховная Рада внесла в порядок дня закон о ГБР Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

6 Рада поддержала проведение мониторинга получателей соцвыплат Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

7 Рада одобрила законопроект Зеленского об обороне страны Верховная Рада приняла законопроект Зеленского в сфере обороны. Законопроект предусматривает порядок обороны Украины.

8 ВР приняла закон о нацстандартах Верховная Рада Украины приняла закон о приведении национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практиками.

9 Зеленский отправится на ГА ООН Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

10 Директор ГБР и новый глава КМЕС встретились Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с Председателем Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайненом.

11 Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу" Марина Черняк выиграла "бронзу" на турнире серии Гран-при в Ташкенте.Украинка в матче за третье место в весовой категории до 48 килограмм обыграла представительницу Индии Дэви Ликмабам.

12 Определен состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против сборных Литвы и Португалии.

13 ФК Днепр-1 обыграл ФК Карпаты В Днепре на "Днепр-Арене" завершился матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между местным Днепром-1 и Карпатами. Итогом встречи стала победа хозяев со счетом 2:0.

14 Определен лучший гол первого тура Лиги чемпионов На сайте ассоциации подытожили, что лучшим голом недели стало точное попадание Хуана Куадрадо в ворота Ювентуса.

15 Украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира Украинская гимнастка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира.

16 Канье Уэст возглавил рейтинг журнала Forbes Американский рэпер и муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом по версии влиятельного журнала Forbes.

17 Умер французский актер Шарль Жерар Умер французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар. За свою актерскую карьеру Жерар снялся более чем в 50 картинах.

18 Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире Знаменитая американская музыкальная группа заработала рекордную сумму от продаж билетов гастрольных концертов. Ею признали рок-группу Metallicа.