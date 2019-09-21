Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик

Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На некоторых территория Украины ожидается дождь, но в целом будет сухо и солнечно.

Температурный фон 21 сентября будет ниже климатической нормы для этого периода, но уже в воскресенье из западной Европы переместится более теплый воздух и температура повысится, особенно днем.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

На Востоке и в северных областях днем стоит ожидать небольшой дождь, остальная территория Украины - без осадков.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Луцк –  +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +13...+15, небольшой дождь

  • Житомир – +12...+14, небольшой дождь

  • Винница – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +14...+16, небольшой дождь

  • Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

  • Сумы – +11...+13, небольшой дождь

  • Полтава – +13...+15, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +13...+15, небольшой дождь

  • Луганск – +12...+14, небольшой дождь

  • Харьков – +12...+14, небольшой дождь

  • Киев – +14...+16, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды 21 сентября

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Приметы и обряды на 21 сентября - Рождество Богородицы

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Дождь, Сентябрь, Холод, Прогноз погоды, Укргидрометцентра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
03 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
04 ТОП-5 рыцарей, которые могли испортить весь ореол романтики Средневековья (Фото)
05 Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь