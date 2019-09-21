Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик

Новости Украины:На некоторых территория Украины ожидается дождь, но в целом будет сухо и солнечно.

Температурный фон 21 сентября будет ниже климатической нормы для этого периода, но уже в воскресенье из западной Европы переместится более теплый воздух и температура повысится, особенно днем.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

На Востоке и в северных областях днем стоит ожидать небольшой дождь, остальная территория Украины - без осадков.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, по Украине:

Ужгород – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Львов – +15...+17, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, сухо

Тернополь – +14...+16, переменная облачность, сухо

Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

Луцк – +13...+15, небольшой дождь

Ровно – +13...+15, небольшой дождь

Житомир – +12...+14, небольшой дождь

Винница – +13...+15, переменная облачность, сухо

Одесса – +15...+17, переменная облачность, сухо

Николаев – +15...+17, небольшая облачность, сухо

Херсон – +15...+17, небольшая облачность, сухо

Симферополь – +14...+16, небольшой дождь

Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, сухо

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

Сумы – +11...+13, небольшой дождь

Полтава – +13...+15, переменная облачность, сухо

Днепр – +14...+16, переменная облачность, сухо

Запорожье – +14...+16, переменная облачность, сухо

Донецк – +13...+15, небольшой дождь

Луганск – +12...+14, небольшой дождь

Харьков – +12...+14, небольшой дождь

Киев – +14...+16, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды 21 сентября

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.