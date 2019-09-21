Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравление

Новости Украины:Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений.

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная". Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь).

У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.

Существует вариант ударения в имени Мария как на первый, так и на второй слоги. Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Марика, Манон, Мия, Мариэтт, Марион, Майя также являются самостоятельными именами. От сочетания имен Мария и Анна было образовано имя Марианна, а также имя Мария часто использует в качестве составного имени: Анна-Мария, Мария-Антуанетта и другие.

Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.

На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Для Марии важно добиться успеха. Творчество – стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.

Поздравления

Маша, Манечка, Мария,

Чуткий, добрый человек,

Ты любой погоде рада:

За окном хоть дождь, хоть снег.

Наша Маша точно знает,

Что не стоит унывать.

Настроение такое

Невозможно потерять.

Мы тебе желаем, Маша,

Только преданных друзей.

Будь прекрасной и счастливой.

И меняться ты не смей!

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Удача пусть всегда будет с тобой!

Ты настолько бесподобна,

Несравненная Мария,

Что мужчины ощущают

Сразу в сердце аритмию.

Я желаю в этот праздник

Так и дальше продолжать,

Красотой своей и шармом

Завлекать и чаровать.

Пусть глаза горят от счастья,

Сердце млеет от любви,

Ну а вирус пылкой страсти

Пусть всегда живет в крови.

Машуля милая, сердечно

Тебя приветствую сейчас!

Пусть будет счастье бесконечным,

Доход умножится в сто раз.

Пусть исполняются мечтанья,

Пусть процветает радостью душа.

Пусть окружает яркое блистанье

Повсюду, Машенька, тебя.

Пусть окутает тебя

Страсти пылкой эйфория,

От любви желаю таять

Тебе, милая Мария.

Будь счастливой и успешной,

Красотою покоряй,

Ставь повыше планку, Маша.

Непременно побеждай.

Пусть здоровье будет крепким,

Полным будет пусть карман

И фортуна пусть закружит,

Словно бурный ураган.

Мечтай, Мария, наслаждайся,

А если цель есть — добивайся,

Руби с плеча плохое, злое,

И взращивай добро с любовью.

Ясных всегда лишь дней тебе

И крепкого здоровья!

Мария — какое прекрасное имя,

Как будто бы бабочки нежно порхают,

Я счастья желаю сейчас и отныне,

Взаимной любви и везенья без края.

Всегда быть красивой, роскошной, желанной,

Ловить на себе восхищенные взгляды,

Чтоб жизнь баловала тебя постоянно,

Улыбки и радость дарила в награду!

Моя милая Мария,

Поздравления шлю тебе,

Будет пусть любовь большая

Предначертана в судьбе.

Счастье женское накроет

Пусть, Машуня, с головой,

Пусть капризная фортуна

Не расстанется с тобой.