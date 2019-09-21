Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Авиакомпания Бельгии прекращает полеты в Украину

Авиакомпания Бельгии прекращает полеты в Украину
09:49 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Компания выполнит последний рейс между аэропортом «Борисполь» и лондонским аэропортом «Хитроу» 3 октября 2019 года.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines в ноябре 2019 года прекращает полеты в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет Avianews.com.

Последний рейс из Киева в Брюссель будет выполнен 17 ноября 2019 года. В авиакомпании заявили, что причиной ухода из Украины стала оптимизация собственной маршрутной сети. Также сообщается, что пассажирам, которые успели забронировать билеты на дату после анонсированного ухода, предлагаются альтернативные варианты за счет авиакомпании.

Как известно, Brussels Airlines начала летать в Украину 17 октября 2018 года, из Киева в Брюссель можно было добраться на прямом рейсе четыре раза в неделю. Изначально авиакомпания не планировала закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму — с 30 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года.

После ухода бельгийской авиакомпании из Украины в Бельгию будет летать только МАУ, которая выполняет ежедневные рейсы между Киевом и Брюсселем.

Ранее стало известно, что с украинского рынка уходит и British Airways. Компания выполнит последний рейс между аэропортом "Борисполь" и лондонским аэропортом "Хитроу" 3 октября 2019 года.

Авиакомпании и аэропорт "Борисполь" теряют международный рынок транзитных перевозок

Brussels Airlines — дочерняя компания немецкой Lufthansa и крупнейший авиаперевозчик Бельгии со штаб-квартирой в аэропорту Брюсселя. Он обслуживает более 120 направлений в Европе, Северной Америке, Африке и Азии, а также предлагает чартерные услуги, техническое обслуживание и обучение экипажа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Брюссель, Борисполь, Авиакомпания, Авиаперевозки, Brussels Airlines.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь