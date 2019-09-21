Авиакомпания Бельгии прекращает полеты в Украину

Новости Украины:Компания выполнит последний рейс между аэропортом «Борисполь» и лондонским аэропортом «Хитроу» 3 октября 2019 года.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines в ноябре 2019 года прекращает полеты в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет Avianews.com.

Последний рейс из Киева в Брюссель будет выполнен 17 ноября 2019 года. В авиакомпании заявили, что причиной ухода из Украины стала оптимизация собственной маршрутной сети. Также сообщается, что пассажирам, которые успели забронировать билеты на дату после анонсированного ухода, предлагаются альтернативные варианты за счет авиакомпании.

Как известно, Brussels Airlines начала летать в Украину 17 октября 2018 года, из Киева в Брюссель можно было добраться на прямом рейсе четыре раза в неделю. Изначально авиакомпания не планировала закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму — с 30 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года.

После ухода бельгийской авиакомпании из Украины в Бельгию будет летать только МАУ, которая выполняет ежедневные рейсы между Киевом и Брюсселем.

Ранее стало известно, что с украинского рынка уходит и British Airways. Компания выполнит последний рейс между аэропортом "Борисполь" и лондонским аэропортом "Хитроу" 3 октября 2019 года.

Brussels Airlines — дочерняя компания немецкой Lufthansa и крупнейший авиаперевозчик Бельгии со штаб-квартирой в аэропорту Брюсселя. Он обслуживает более 120 направлений в Европе, Северной Америке, Африке и Азии, а также предлагает чартерные услуги, техническое обслуживание и обучение экипажа.