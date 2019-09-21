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Украинские заробитчаны пополнят бюджет Эстонии: введут плату за долгосрочные визы

Украинские заробитчаны пополнят бюджет Эстонии: введут плату за долгосрочные визы
10:24 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твитер

Новости Украины:Рассчитывают пополнить сборами госбюджет на €2 млн.

Власти Эстонии решили пополнить с помощью пребывающих там украинцев и белорусов бюджет. Планируют ввести им пошлины при оформлении долгосрочных эстонских виз.

Об этом сообщает местный портал ERR.ee.

До этого украинцы и белорусы были освобождены от подобных сборов на протяжении последних лет. Соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании.

"Так как с июня 2017 года для въезда в Евросоюз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", – объясняет такое решение представитель министерства иностранных дел Лийза Тоотс. И добавила, что в индивидуальных случаях наших граждан таки смогут освободить от уплаты этих сборов. То же касается и граждан Беларуси.

Также помимо восстановления платы за оформление виз местные чиновники решили увеличить и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на €30 больше, чем пошлина за такую же процедуру в Эстонии.

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Кроме того, введут плату за прием ходатайств, выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии. С помощью этих пошлин эстонцы планируют пополнить свой бюджет на дополнительные €2 млн.

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Украина, Эстония, Беларусь, Бюджет, Визы, Заробитчаны.
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