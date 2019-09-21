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День осеннего равноденствия 2019: что нужно сделать в этот день

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День осеннего равноденствия 2019: что нужно сделать в этот день
10:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:С этого времени заканчивается солнечная, светлая и теплая половина года.

23 сентября будет осеннее равноденствие; день сравняется с ночью, и темнота начнет пребывать. Это время перехода мира на новый энергетический уровень, когда в некоторых сферах до весны настает затишье, а другие, напротив, выходят из спячки.

Наступает во всей красе осеннее увядание, дни становятся все короче, а ночи — длиннее и холоднее. Неудивительно, что многих после осеннего равноденствия одолевают мрачные мысли и депрессивные настроения. Но поддаваться им нельзя. Мы подготовили для вас способы борьбы с осенней депрессией по Знаку Зодиака и астрологический прогноз на это время, чтобы дела шли удачнее.

Прогноз астрологов на 23 сентября 2019 года

С точки зрения астрологии день будет достаточно нейтральным: Луна в Раке, негативных аспектов небесных светил на небосводе нет. Правда, Солнце переходит 23 числа в Знак Зодиака Весы, что вызовет изменения в энергетике. Аспект Солнца с Ураном может привести в движение жизненное полотно Львов и Овнов, но без инициативы самих Львов и Овнов ничего не произойдет. Так что если все в жизни их устраивает, нужно просто двигаться в том же направлении, ну а если нет — можно и рискнуть.

Что нужно сделать на осеннее равноденствие 23 сентября

Заботиться о здоровье. Луна в этот период убывает, поэтому жизненные силы лучше беречь: правильно питаться, следить за самочувствием. В день равноденствия можно начать оздоровительную диету или отказаться от вредных продуктов, посетить врача или записаться на осмотр, чтобы проверить, все ли в порядке со здоровьем. Возможно, нужны витамины, так как с увеличением темного времени суток и отсутствием в рационе свежих сезонных овощей и фруктов их дефицит растет.

Отказываться от всего лишнего. Можно избавляться от долгов, бороться с шопоголизмом, интернет-зависимостью или лишним весом, бросать вредные привычки. На равноденствие будут сильны обряды. Эксперты рекомендуют познакомиться с приметами и ритуалами на равноденствие и применить некоторые при необходимости.

Доделать дела, связанные с летним сезоном. Пора заканчивать основные садово-огородные работы, убирать платья, шорты и купальники, доставать теплые куртки и перепроверять, все ли в порядке с зимней обувью. Готовь сани летом, а телегу зимой: подготовку к снежному сезону нужно начинать именно сейчас, в поворотный день осени — тогда полгода до весеннего равноденствия пройдут благополучно.

День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы

Нет унынию. Если точно известно, что к осени и зиме у вас понижается общий тонус, ухудшается настроение, все валится из рук — на осеннее равноденствие нужно позаботиться о себе. Психологи советуют запастись какао, купить теплый шарф, собрать себе список хороших фильмов, сериалов или книг, выбрать спокойное и приятное хобби. Можно составить план на эти полгода — со списком в руках будущее не кажется таким неясным, пугающим, так мы возвращаем контроль в свои руки. Осень и зима — это лишь времена года, в них много праздников, и вовсе не обязательно они должны проходить сложно и тяжело.

Впереди у нас — еще много осенних радостей. Лучшие талисманы на осень-2019 помогут в случае неприятностей и уберегут от проблем.

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