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МВД готовится закупить 13 самолетов для Нацгвардии

МВД готовится закупить 13 самолетов для Нацгвардии
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство внутренних дел Украины планирует закупить 13 самолетов Ан-178 для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время встречи с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"На выставке современных технологий в Стамбуле представлен наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС для ликвидации пожаров, и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178", - сказал Аваков.

В свою очередь, Сойлу дал высокую оценку Ан-178 и выразил заинтересованность самолетом. Также он подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере авиации.

В МВД раскрыли подробности новой поставки вертолетов от Airbus Helicopters

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8) модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - сказал Сойлу.

Аваков пригласил министра внутренних дел Турции посетить Украину.

"Очень рассчитываю, что вы в конце месяца посетите Украину. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", - добавил Аваков.

Также в сообщении отмечается, что Ан-178 - это первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских, комплектующими.

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МВД, Самолеты, Ан-178, Нацгвардия.
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