Без денег и документов: украинцев "завернули" в аэропорту Таллина

Пятеро граждан Украины по прилету в аэропорт Таллина получили постановление о запрете на въезд в Эстонию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и одна женщина 1985 года рождения.
"У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств", - сообщает издание.
В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.
Напомним, Министр внутренних дел Эстонии задался вопросом: "можно ли отменить безвиз с Украиной?". Такие мысли стали посещать министра внутренних дел, Марта Хельме, после того как в страну массово стали приезжать мигранты с Украины.