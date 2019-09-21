Без денег и документов: украинцев "завернули" в аэропорту Таллина

Новости Украины:Украинцы без паспортов и денег пытались попасть в Эстонию, но им было отказано во въезде.

Пятеро граждан Украины по прилету в аэропорт Таллина получили постановление о запрете на въезд в Эстонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и одна женщина 1985 года рождения.

"У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств", - сообщает издание.

В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.

Напомним, Министр внутренних дел Эстонии задался вопросом: "можно ли отменить безвиз с Украиной?". Такие мысли стали посещать министра внутренних дел, Марта Хельме, после того как в страну массово стали приезжать мигранты с Украины.