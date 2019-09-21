Криклий назвал идею Омеляна о Hyperloop абсурдной и не возможной в реализации

Новости Украины:Криклий считает идею Hyperloop такой, которою невозможно реализовать.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий не поддерживает идею своего предшественника Омеляна, касательно технологии Hyperloop. По его словам министерство не будет браться за реализацию этого проекта.

Новый министр назвал идею Hyperloop абсурдной и заявил, что проще уже изобрести технологию телепортации. По его мнению это будет, во первых, быстрее, а во вторых так тоже можно покорять новые дистанции.

Криклий добавляет, что не хочет обижать или "унижать" Омеляна, однако считает что данный проект не возможно реализовать.

Как известно, Hyperloop - это проект скоростного поезда который перемещается в вакуумной трубе. Этот проект в 2012-2013 годах предложил американский ученый и изобретатель Илон Маск. Активно этим проектом занимаются Virgin Hyperloop One а так же Hyperloop Transport Technologies.