Украинцы, которым пересадили органы, собрались на Говерлу

Новости Украины:Люди которые перенесли пересадку органов решили покорить Говерлу чтобы показать, что жизнь после пересадки существует.

Группа уже насчитывает 100 человек. В их состав входят как те кто перенес операцию по пересадке, так и те кто пожертвовал свой орган. Группу будут сопровождать медики-транспонтологи а также представители Министерство здравоохранения.

По словам организатора акции Ирины Заславец, таким людям важно чувствовать себе свободными, активными а также интегрированными в социум.

Кроме этого участники подъема планируют установить рекорд Украины. Но не только это является целью восхождения. Главная же задача - разрушить миф про жизнь после транспортологии а также продемонстрировать обществу, что транспонтология это шанс на нормальную жизнь.

Так же, учасники акции хотят обратить на себя внимание, чтобы парламентарии поскорее запустили трансплантацию в Украине и призывают украинцев не отказываться от пожертвования органов в случае внезапной смерти.