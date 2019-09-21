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Украинцы, которым пересадили органы, собрались на Говерлу

Украинцы, которым пересадили органы, собрались на Говерлу
17:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Люди которые перенесли пересадку органов решили покорить Говерлу чтобы показать, что жизнь после пересадки существует.

Группа уже насчитывает 100 человек. В их состав входят как те кто перенес операцию по пересадке, так и те кто пожертвовал свой орган. Группу будут сопровождать медики-транспонтологи а также представители Министерство здравоохранения. 

По словам организатора акции Ирины Заславец, таким людям важно чувствовать себе свободными, активными а также интегрированными в социум. 

Кроме этого участники подъема планируют установить рекорд Украины. Но не только это является целью восхождения. Главная же задача - разрушить миф про жизнь после транспортологии а также продемонстрировать обществу, что транспонтология это шанс на нормальную жизнь. 

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Так же, учасники акции хотят обратить на себя внимание, чтобы парламентарии поскорее запустили трансплантацию в Украине и призывают украинцев не отказываться от пожертвования органов в случае внезапной смерти.

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Украина, ВР, Трансплантация, Говерла.
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