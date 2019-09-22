Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны

Новости Украины:В церковной традиции 22 сентября почитают память Иоакима и Анны, которые были родителями Марии.

День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября) как дань преклонения и уважения перед теми, кто подарил жизнь Матери Иисуса, кто своей верой и благочестивым поведением заслужил в преклонном возрасте Дочь, посредством которой подарено спасение всему человечеству.

Иоаким и Анна были родителями Богородицы. Изначально пара долгое время не имела детей. Глава семьи отправился в храм, чтобы принести жертву богу и попросить благословения на потомство, однако священник отказал ему. Тогда Иоаким ушел в пустыню, чтобы молиться.

Вскоре паре явился ангел, который принес радостное известие о том, что у них родятся дети, и о них будет говорить весь мир. По истечению девяти месяцев у Иоакима и Анны появилась девочка Мария. Родители отдали дочку во служение Господу.

Наши предки называют этот день Днем рожениц, а Иоакима (Акима) и Анны считают покровителями рожениц и женщин, которые не могут завести детей. Праведным Анне и Иоакиму нужно молиться в случаях бесплодия.

Что нельзя делать 22 сентября в день святых Иоакима и Анны:

Давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы. Также не стоит спать при лунном свете — обязательно закрой окно шторой. Считается, что это может забрать здоровье и красоту, а в твоей жизни начнется череда болезней и мелких неприятностей.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок. Лучше эти дела сделать накануне или перенести на следующий день. Считается, что резкая смена обстановки 22 сентября может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

В этот день чествовали солнце и просили его "накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень". В былые времена новобрачные угощали 22 сентября свою родню. Поэтому ещё называли эту дату "Поднесеньев день". К молодоженам сходились все знакомые и родственники "молодых навестить, поглядеть на их житие-бытие, уму-разуму научить".

Молодая хозяйка выпекала пироги, которыми угощала всех своих родственников. Считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие как молодой семье, так и их близким.

Жители деревень в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы.

Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.

Народные приметы 22 сентября

Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.

Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.

Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.

Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке – зима будет холодной.

Листья с вишни ещё не опали – к теплой погоде.

Гололед 22 сентября – к дождю.

22 сентября – день осеннего равноденствия.

Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали "золотая осень".

В дохристианские времена наши предки в день осеннего равноденствия возносили благодарность богам за достаток и урожай, а также посещали кладбища и украшали могилы.