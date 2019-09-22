Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны

Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В церковной традиции 22 сентября почитают память Иоакима и Анны, которые были родителями Марии.

День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября) как дань преклонения и уважения перед теми, кто подарил жизнь Матери Иисуса, кто своей верой и благочестивым поведением заслужил в преклонном возрасте Дочь, посредством которой подарено спасение всему человечеству.

Иоаким и Анна были родителями Богородицы. Изначально пара долгое время не имела детей. Глава семьи отправился в храм, чтобы принести жертву богу и попросить благословения на потомство, однако священник отказал ему. Тогда Иоаким ушел в пустыню, чтобы молиться.

Вскоре паре явился ангел, который принес радостное известие о том, что у них родятся дети, и о них будет говорить весь мир. По истечению девяти месяцев у Иоакима и Анны появилась девочка Мария. Родители отдали дочку во служение Господу.

Наши предки называют этот день Днем рожениц, а Иоакима (Акима) и Анны считают покровителями рожениц и женщин, которые не могут завести детей. Праведным Анне и Иоакиму нужно молиться в случаях бесплодия.

Что нельзя делать 22 сентября в день святых Иоакима и Анны:

Давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы. Также не стоит спать при лунном свете — обязательно закрой окно шторой. Считается, что это может забрать здоровье и красоту, а в твоей жизни начнется череда болезней и мелких неприятностей.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок. Лучше эти дела сделать накануне или перенести на следующий день. Считается, что резкая смена обстановки 22 сентября может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

В этот день чествовали солнце и просили его "накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень". В былые времена новобрачные угощали 22 сентября свою родню. Поэтому ещё называли эту дату "Поднесеньев день". К молодоженам сходились все знакомые и родственники "молодых навестить, поглядеть на их житие-бытие, уму-разуму научить".

Молодая хозяйка выпекала пироги, которыми угощала всех своих родственников. Считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие как молодой семье, так и их близким.

Жители деревень в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы.

Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.

Народные приметы 22 сентября

  • Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.
  • Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
  • Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.
  • Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
  • Много шелухи на луке – зима будет холодной.
  • Листья с вишни ещё не опали – к теплой погоде.
  • Гололед 22 сентября – к дождю.

22 сентября – день осеннего равноденствия.

Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали "золотая осень".

День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы

В дохристианские времена наши предки в день осеннего равноденствия возносили благодарность богам за достаток и урожай, а также посещали кладбища и украшали могилы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, День осеннего равноденствия, 22 сентября, день памяти родителей Богородицы, День Иоакима и Анны, Поднесеньев день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 В Чернигове - День города: какие торжества проходили (Фото, Видео)
05 Опровержение мифов об IQ: то, что мы должны знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию (Фото)
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию
Порошенко о &quot;путче&quot;: У нас есть спикер по этому поводу
Порошенко о "путче": У нас есть спикер по этому поводу
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь