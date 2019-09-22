ZooBonus Fest 2019: как проходит мероприятие (Фото)

Новости Украины:Ежегодный фестиваль ZooBonus Fest собрал в гостях всех, кто любит животных и заботится о них.

На выходных, 21-22 сентября, в столице Украины проходит фестиваль любителей животных ZooBonus Fest 2019.

Данный фестиваль уже проводят третий раз.

Мероприятие проходит на территории Klitschko Expo (НСК "Олимпийский"). Организаторы устроили очень интересную и насыщенную развлекательную программу.

Также на территории фестиваля работает фотограф Тарас Воробец, который делает черно-белые снимки домашних любимцев.

А Taras Vorobets на #ZooBonusFest робить фотопортрети домашніх улюбленців pic.twitter.com/NwUN54wOju — Ukrinform (@UKRINFORM) September 22, 2019

Хочется отметить, что помимо отдыха на фестивале любителей животных, у гостей появилась возможность узнать что-то новое и приобщиться к образовательным программам. К примеру, второй день фестиваля был посвящен борьбе с болезнями, которые переносят клещи.