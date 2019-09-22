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ZooBonus Fest 2019: как проходит мероприятие (Фото)

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ZooBonus Fest 2019: как проходит мероприятие (Фото)
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Ежегодный фестиваль ZooBonus Fest собрал в гостях всех, кто любит животных и заботится о них.

На выходных, 21-22 сентября, в столице Украины проходит фестиваль любителей животных ZooBonus Fest 2019.

Данный фестиваль уже проводят третий раз.

Мероприятие проходит на территории Klitschko Expo (НСК "Олимпийский"). Организаторы устроили очень интересную и насыщенную развлекательную программу.

Также на территории фестиваля работает фотограф Тарас Воробец, который делает черно-белые снимки домашних любимцев.

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Хочется отметить, что помимо отдыха на фестивале любителей животных, у гостей появилась возможность узнать что-то новое и приобщиться к образовательным программам. К примеру, второй день фестиваля был посвящен борьбе с болезнями, которые переносят клещи.

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Киев, Фестиваль, ZooBonus Fest 2019.
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