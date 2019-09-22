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"Октоберфест 2019": Германия продолжает гулянья на фестивале пива (Фото, Видео)

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"Октоберфест 2019": Германия продолжает гулянья на фестивале пива (Фото, Видео)
20:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости Украины:Это уже 186 по счету "Октоберфест", который традиционно проходит в Мюнхене.

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро.

За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября. На нынешнем "Октоберфесте" ожидают более шести миллионов туристов.

"Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами", – премьер-министр Баварии Маркус Соедед.

 
 
 
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O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn! . . . @dieter_reiter_089 #oktoberfest #münchen #munich #fünftejahreszeit #visitmunich #visitbavaria

Публикация от Oktoberfest (@oktoberfest)

Второй день Октоберфест-2019 в фотографиях: как отмечается фестиваль пива (Фото)

Что известно о фестивале "Октоберфест"?

"Октоберфест" – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.

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Германия, Видео, Фестиваль пива, Фото, Октоберфест-2019, Маркус Соедед.
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