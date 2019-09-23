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За четыре года почти 400 боевиков сдались украинским властям

За четыре года почти 400 боевиков сдались украинским властям
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:СБУ: С 2015 года почти 400 боевиков добровольно сложили оружие.

С августа 2015 года украинским властям добровольно сдались 383 участника вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в том числе 128 человек в прошлом году и 16 - с начала 2019 года.

Об этом информирует департамент контрразведки СБУ в ответ на запрос "Апострофа".

Отмечается, что все эти лица сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома". Она предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону законной власти с наименьшими потерями. Это единственный шанс для тех, кто не совершил тяжких преступлений, законно выбраться из болота "русского мира".

Как подчеркнули в СБУ, программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь в прекращении ими противоправной деятельности.

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В СБУ добавили, что в этом отношении тесно сотрудничают с Нацполицией, поскольку большинство правонарушений расследуют именно полицейские. Для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить о своих намерениях любым удобным способом.

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СБУ, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО.
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