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В Украине проведут пробную перепись населения в двух районах

В Украине проведут пробную перепись населения в двух районах
01:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Институт демографии планирует провести пробную перепись населения в двух районах Украины.

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Украины.

Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в интервью ZN.UA.

По ее словам, пробная перепись состоится в Бородянском районе Киевщины и Оболонском районе столицы. В то же время сама Либанова предпочла бы провести его в одном из районов Западной Украины.

«Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее», — сказала она.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичную перепись населения до конца 2019 года. В мае 2019 года в Госкомстате сообщали, что население Украины продолжает сокращаться, а на одного новорожденного приходятся двое погибших.

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Все по теме:

Украина, Киевщина, Перепись, Район, Элла Либанова, Институт демографии.
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