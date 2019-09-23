Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый".

От мужского имени Петр было образовано женское имя Петра (Пьетра, Пьера), а у славянских народов также можно встретить имена Петрана и Петрия. У имени Петр есть множество аналогов в различных странах.

Это имя носил христианский святой – апостол Петр, являющийся покровителем рыбаков и многих городов. Среди католиков этот святой считается первым папой Римским. Имя Петр дал ему Иисус, а само имя возникло от прозвища Кифа, которое на арамейском языке означает "камень". Для имени Петр будут указаны православные именины. Католические именины можно посмотреть у аналога имени Петр – Педро.

Обладатель имени Петр мужественный мужчина, хотя временами может вести себя очень авторитарно, с трудом скрывает свою эмоциональную природу. При этом он приятный, нежный, темпераментный и щедрый, сердечный человек. Образ, который Петр пытается донести до других, является правильным, показательным, с его точки зрения, ему нужно, чтобы им восхищались и признавали его достоинства. Для достижения этой цели он проявит всю свою непоколебимую волю, это будет одно из его высших устремлений, ради которого он будет готов сделать почти все.

Петр достаточно неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения. Обладатель этого имени обладает всеми необходимыми качествами организации, однако не всегда это удается ему хорошо. Он гордится и даже немного тщеславен, хотя остается обезоруживающе наивным. если его достижения в соответствии со своими целями совпадают, то из этого может выйти толк. Петр может показаться самонадеянным, эгоцентричным и вспыльчивым, хотя это еще не значит, что он станут менее застенчив. Этому мужчине лучше поручать различные дела, предварительно обговорив с ним все необходимые аспекты.

Было бы предпочтительно, чтобы у маленького Петра были братья или же сестры, чтобы родители поощряли их к участию в групповой деятельности, поскольку мальчик Петя может подумать, что мир вращается вокруг него. Это позволит ему узнать о себе побольше и проявить определенные таланты при участии в коллективной работе, что скажется в благоприятную сторону, так как не будет затронуто его чувство инициативы и желание быть лидером. Театральный кружок поможет мальчику развить его способности.

Петр ценит красоту, чистоту, различие и честность, имеет склонность к путешествиям и полету фантазии, любит общение. В сердечных делах он является идеалистом, имеет высокие ожидания от своего партнера. В семье он предпочитает доминировать и не ожидает от супруги, не меньше, чем беззаветную преданность. Он достаточно традиционный человек, не будет сломя голову следовать новым веяниям, предпочитает много раз подумать, прежде чем заняться чем-либо.

В профессиональном плане Петр предпочитает свободные профессии, такие, где он может максимально быть свободным и менее скованным какими-то рамками. ему подойдут административные должности, он может сделать карьеру в гостиничном и ресторанном бизнесе, юриспруденции, в тех областях, где нужно контактировать с людьми.

Поздравления

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

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Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

Поздравляем мы Петра,

Пожелаем мы сполна

Жизнью этой насладиться,

Обалденно нарядиться,

Со всех ног плясать, гулять —

День рожденья отмечать.

Крепкого тебе здоровья,

Частых отпусков на море,

А в семье уюта, глади,

Пусть все будет так, как надо..

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

***

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

От души поздравляю тебя, дорогой Петр. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.

***

Подобен каменной скале:

Уравновешен и надежен.

Романтик Петр, но о семье

Заботиться и думать должен!

Упорен он в любой борьбе,

Предвидит и предскажет много,

И коль решит — то не свернет

С однажды выбранной дороги.

От Пети дамы без ума —

Так обаятелен и нежен...

И хоть в эмоциях душа,

Спокоен он и безмятежен!

Петру сегодня гимн споем

И с Днем рождения поздравим,

Подарим личный поздравок

И торжество как надо справим!

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

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Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.