Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

ВАКС завтра рассмотрит дело экс-регионала Ефремова

ВАКС завтра рассмотрит дело экс-регионала Ефремова
11:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:24 сентября состоится заседание Высшего антикоррупционного суда на котором рассмотрят дело Александра Ефремова.

Высший антикоррупционный суд 24 сентября рассмотрит дело экс-председателя фракции "Партии регионов".

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Завтра, 24 сентября, в 10.00 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-председатель фракции и экс-нардеп от "Партии регионов", а также бывший народный избранник от Компартии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-председателя фракции "Партии регионов" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 УКУ - соучастие в преступлении (пособничество), а также ч. 2 ст. 366 УКУ - служебный подлог, если он повлек тяжкие последствия (подделка официальных документов).

Суд снял снял с Ефремова электронный браслет и отдал ему загранпаспорт

12 сентября текущего года ВАКС получил материалы дела, возбужденного из-за принятия так называемых диктаторских законов. Бывшие народные депутаты Александр Ефремов (Партия регионов), Сергей Гордиенко (Коммунистическая партия) и Александр Стоян (Партия регионов) обвиняются в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

"Диктаторские законы", или "законы 16 января", были приняты в январе 2014 года, как считается, с нарушением регламента, они ограничивали права граждан и давали властям больше возможностей для наказания участников акций протеста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Партия регионов, Суд, Александр Ефремов, Александр Стоян, Сергей Гордиенко, Антикоррупционный суд, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 "Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Названо имя нового советника Кличко: кто он
Названо имя нового советника Кличко: кто он
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь