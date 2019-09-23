ВАКС завтра рассмотрит дело экс-регионала Ефремова

Новости Украины:24 сентября состоится заседание Высшего антикоррупционного суда на котором рассмотрят дело Александра Ефремова.

Высший антикоррупционный суд 24 сентября рассмотрит дело экс-председателя фракции "Партии регионов".

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Завтра, 24 сентября, в 10.00 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-председатель фракции и экс-нардеп от "Партии регионов", а также бывший народный избранник от Компартии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-председателя фракции "Партии регионов" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 УКУ - соучастие в преступлении (пособничество), а также ч. 2 ст. 366 УКУ - служебный подлог, если он повлек тяжкие последствия (подделка официальных документов).

12 сентября текущего года ВАКС получил материалы дела, возбужденного из-за принятия так называемых диктаторских законов. Бывшие народные депутаты Александр Ефремов (Партия регионов), Сергей Гордиенко (Коммунистическая партия) и Александр Стоян (Партия регионов) обвиняются в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

"Диктаторские законы", или "законы 16 января", были приняты в январе 2014 года, как считается, с нарушением регламента, они ограничивали права граждан и давали властям больше возможностей для наказания участников акций протеста.