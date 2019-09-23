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ГПУ завершила до судебное расследование относительно Клименко

ГПУ завершила до судебное расследование относительно Клименко
12:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Генеральная прокуратура Украины обнародовала адресованное Александру Клименко сообщение о завершении досудебного расследования.

Соответствующее сообщение прокурора Александра Литвинюка размещено на сайте ГПУ.

"Клименко Александр Викторович, 16.11.1980 г.р., сообщаю Вам, что в соответствии с требованиями ст.ст. 111, 112 УПК Украины, следственным управлением Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование по уголовному производству №42014000000000521 от 18.06.2014 по подозрению Вас и других в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Клименко имеет право на ознакомление и копирование материалов досудебного расследования уголовного производства, для этого ему необходимо прибыть в Главную военную прокуратуру ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Печерский районный суд г. Киева заочно избрал бывшему министру доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей.

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По данным ГПУ, Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

В августе в ГПУ сообщали, что продолжается процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

В ГПУ отметили, что адвокаты подозреваемого ни разу не явились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента, поэтому судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

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Специальное досудебное расследование уголовного производства в отношении Клименко было завершено 21 апреля 2017 года. Экс-министру инкриминируется ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступление небольшой тяжести в сфере служебной деятельности) Уголовного кодекса.

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ГПУ, Александр Клименко, Александр Литвинюк.
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