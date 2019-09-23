У Зеленского заговорили о втором большом обмене заключенными с РФ

Новости Украины:По словам помощника президента Андрея Ермака, на формирование списков для обмена уйдет примерно месяц.

Украина и РФ готовятся провести еще один обмен пленными, об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он не уточнил о каком количестве пленных идет речь, однако сказал, что это будут сотни человек.

Он также заявил, что для обмена нужно сформировать списки. По мнению Ермака на это уйдет примерно месяц.

"Я не могу называть конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры примерно через месяц" - сказал Ермак. В тоже время конкретных фамилий помощник президента назвать отказался.

Он заявил, что этим вопросом занимаются СБУ и "минская" группа, но окончательное решение остается за президентом.

"Наша задача подготовить списки с четким пониманием, кто и где находится, а также понять в каком статусе находятся их дела" - сказал Андрей Ермак.