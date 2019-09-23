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На Еврейский новый год в Умань отправилось больше пол тысячи полицейских

На Еврейский новый год в Умань отправилось больше пол тысячи полицейских
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка во время празднования Рош-га-Шана прибыл сводный отряд полицейских.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, сводный отряд насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины.

В частности, в составе отряда - сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудники полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Отмечается, что полицейские сводного отряда будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время празднования брацлавскими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю.

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В этом году по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира.

Как известно, ежегодно осенью в Умань прибывают паломники-хасиды из разных стран мира для празднования Нового года по иудейскому календарю - Рош-га-Шана. В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября.

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Все по теме:

Черкасская область, Умань, Рош Га-Шана, Еврейский новый год, Нацполиция.
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