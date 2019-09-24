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Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления
08:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Дмитрий – распространенное имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит «со своей колокольни», и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Поздравления

Поздравляю, Димочка. Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, бойким и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, великолепным и неотразимым. Пусть тебе везет, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твое всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

 

Поздравляю, Дмитрий. Желаю всегда оставаться ярким, стильным, веселым, обаятельным, активным, искренним, успешным, целеустремленным, решительным, крутым, везучим парнем, который может любые горы свернуть. Желаю тебе, Димочка, здоровья и оптимизма, широких просторов счастья и горячей страстной любви.

 

Димочка, от всей души тебя поздравляю. Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу.

 

Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!

 

Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

Димочка, я желаю тебе счастья и здоровья, благополучия и крепких сил. Поздравляю, дорогой. Пусть фортуна всегда улыбается Димке, пусть во всех делах Дмитрия ждет только успех! Будь смел, решителен, красив, умен, хорош собой и легок на подъем в каждом своем стремлении к мечте!

Дорогой Дима! Пускай успех и благополучие ждут тебя в любом, даже самом сложном деле. Желаем всегда быть в гармонии с собой и окружающим миром. Желаем никогда не терять ясности и четкости мысли, научиться вовремя, остановиться, осмыслить и принять только верное решение. Желаем, уметь видеть ценность не только в материальном, и находить прекрасное даже в незначительных мелочах.

Пускай у тебя, дорогой Дима, все желания и мечты легко осуществляются, ведь ты всегда готов шагать вперед к своим целям! Я знаю, что все в твоей жизни будет отлично, какой бы ты ни выбрал путь! Желаю тебе железного здоровья, пылкой любви и материального достатка!

 

Милый Дмитрий, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе желаю потрясающих возможностей, чтобы реализовывать свои идеи и планы, великолепного настроения и оптимизма, крепкого здоровья и отличной формы, веселых и общительных друзей, любящих и понимающих родных, большого счастья, ясного неба и благополучия.

 

Димка, дорогой, поздравляю от души. Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья.

 

В твоем имени скрыта импульсивность, экспрессия, нравственность, что делает тебя чрезвычайно привлекательным мужчиной. Ты очень добрый, искренний, удивительный, экстравагантный человек, который всегда достигает задуманного. Дим, оставайся таким! Ничего не меняй в себе, и ты сумеешь достигнуть многого. Я сегодня, хочу пожелать тебе рассудительности и спокойствия, так как из — за некоторых своих качеств, ты способен принимать опрометчивые решения. Это не всегда плохо и ни в коем случае не делает тебя плохим, но иногда мешает делам. Гармонии тебе и сдержанности, и все непременно получится.

 

С Днем Рождения тебя, Дмитрий! Ты носишь имя, что связывает тебя с плодородием, пусть же все твои идеи будут успешны, дают плоды, которые заставят тебя гордиться и чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. С праздником и желаю, чтобы все мечты сбылись.

Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

Поздравляю с чудесным праздником великолепного Дмитрия. Дорогой, я тебе желаю яркого сияния в жизни и блестящих успехов, взаимной и чистой любви, верной удачи и неограниченного счастья, уверенного здоровья и благосостояния, душевного веселья и вечного оптимизма.

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