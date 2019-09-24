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Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы

Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В праздничный день верующие вспоминают о событиях, связанных с обретением Креста Господня.

Великий праздник Воздвижение ежегодно отмечают 27 сентября. В 2019 году верующие вновь посетят церкви и храмы, чтобы помолиться Высшим Силам, а также будут соблюдать церковные и народные заветы, чтобы привлечь в жизнь счастье и уберечься от невзгод.

Крест стал символом искупления грехов, и этой святыне ежегодно поклоняются, прося Высшие Силы простить неблаговидные поступки и защитить от скверны.

27 сентября вспоминают не только церковные, но и народные обычаи, а также соблюдают приметы, которые дошли до наших дней. Благодаря мудрости наших предков каждый сможет избежать неприятностей и противостоять злым силам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать дурных мыслей в день праздника, чтобы невзгоды не постучались в дверь 

  • Считается, что на Воздвижение нечисть в разгуле, и от нее защищаются оберегами.

  • В праздничный день в лес не ходят, чтобы леший не закружил.

  • Птицы на юг потянулись — скоро зима придет.

  • На Воздвижение, по примете, нужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам.

  • В день праздника новых дел не начинают, чтобы потом в убытках не жить.

  • 27 сентября нельзя браниться и думать о плохом, иначе удача отвернется и в жизни не будет места счастью.

  • По примете, в этот день нельзя работать с землей, иначе на будущий год урожай не поспеет.

  • На Воздвижение как человек настроен, так и будет. Тем, кто дурное замышляет, зло сторицей вернется.

  • Считается, что в день праздника нужно задобрить домовых. Им готовили угощения и просили помочь по хозяйству, отогнать зло и присмотреть за домочадцами, особенно за маленьким детьми.

  • По примете, 27 сентября заканчивается бабье лето, и тепла можно уже не ждать.

  • В праздничный день важно соблюдать пост и противостоять соблазнам, чтобы нечистый дух не смог навредить и заставить свернуть с верного пути.

  • Увидеть в день Воздвижения змею в доме — к большой беде.

  • В праздничный день берут в дом кошек, чтобы счастье не переводилось.

27 сентября 2019 года священнослужители призывают посетить торжественную службу и поклониться Кресту, чтобы попрощаться с тяжестью на душе и продолжать духовный рост. Тем, кто не сможет посетить церковь или храм, можно помолиться дома перед иконой Спасителя. В этот день Небеса открыты и внемлют каждому слову, поэтому попросить у Господа защиты и помощи можно в любой момент.

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