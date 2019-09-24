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Следами предшественников: Минобороны проводит аудит всех заключенных контрактов

Следами предшественников: Минобороны проводит аудит всех заключенных контрактов
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Министерстве обороны проводят аудит всех контрактов, которые были заключены предшественниками.

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью BBC Украина. По его словам, в настоящее время в министерстве продолжается большая трансформация системы управления Вооруженными силами по стандартам НАТО именно на уровне Генштаба.

"Из минусов - большое количество договоров и контрактов, которые мы сейчас поднимаем, не выполняются. Некоторые реформы выполняли только формально, за ними мало что стояло. Поэтому сейчас разбираемся, мы проводим аудит всех контрактов, строительных проектов, закупки вооружения и так далее", - сообщил Загороднюк.

Он отметил, что вышеупомянутый аудит планируют завершить в следующем году, но экспресс-аудит завершат в этом году.

Загороднюк: Развитие ВМС — это приоритет министерства

"Сейчас процесс продолжается, мы уже видим некоторые проблемы, некоторые из них очень серьезные. Мы работаем с правоохранительными органами по этим вопросам. Я не могу сказать еще на этом этапе, но вполне возможно, что будет состав преступления в определенных случаях. И поскольку борьба с коррупцией является одним из наших приоритетов, то в принципе здесь будет много работы", - подчеркнул Загороднюк.

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НАТО, Генштаб, ВВС Украины, Андрей Загороднюк.
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