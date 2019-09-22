Загороднюк: Развитие ВМС — это приоритет министерства

Новости Украины:Министр обороны Андрей Загороднюк считает, развитие Военно-морских сил приоритетом министерства.

Развитие Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины является одним из приоритетов для Министерства обороны Украины, процесс этот длительный, подчеркивает глава ведомства Андрей Загороднюк.

"Вопрос развития ВМС (Военно-морских сил) - это вопрос очень серьезного пересмотра. Как известно, из Крыма вышла очень небольшая часть (военнослужащих - ИФ), некоторые из них уволились после этого. Нам нужно полностью перестраивать ВМС. (…) Есть новая концепция, которая была разработана какое-то время назад. К сожалению, мало реализовано. Мы должны ее внедрять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода" в субботу.

По его словам, необходим полный пересмотр того, каким образом ВМС будут развиваться.

Причем развитие этого вида сил, как прогнозирует Загороднюк, – длительный процесс: "Это не может быть сделано быстро. Это будет быстро начато… Есть стадии. Вообще это вопрос на годы, потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры – это дорого и очень долго, если строить".

Он подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с иностранными партнерами в вопросе ВМС.

"Среди приоритетных пунктов развития ВМС - развитие инфраструктуры, Sea denial, то есть развитие береговой инфраструктуры и невозможность захода вражеских сил с моря. Также развитие самих кораблей, наращивание возможностей, развитие личного состава, тренировки", - рассказал Загороднюк.