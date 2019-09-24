В Украине готовятся к иудейскому Новому году (Фото)

Новости Украины:Госпогранслужба ожидает прибытия до 20 тысяч хасидов.

Десятки тысяч иудеев приедут в город Умань на Черкащину для празднования иудейского Нового года, который отмечают в 29 сентября по 1 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год.

В ведомстве отметили, что они уже успели оформить примерно 250 хасидов. Максимальное количество паломников ожидаются в период с 25 по 27 сентября.

"Завтра в международный аэропорт "Борисполь" должны прибыть чартерными рейсами в 17 000 паломников. Оформлять их будут в терминале "Б". Он будет открыт специально для для оформления указанных рейсов", - сообщили в пограничной службе.

Представители службы также напомнили, что их приоритетом является вопрос безопасности составляющей на госгранице, поэтому они вместе с представителями других служб решили посовещаться и обсудить вопросы порядка получения предварительной информации о прибытии организованных групп лиц.