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В Украине готовятся к иудейскому Новому году (Фото)

В Украине готовятся к иудейскому Новому году (Фото)
13:54 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Госпогранслужба ожидает прибытия до 20 тысяч хасидов.

Десятки тысяч иудеев приедут в город Умань на Черкащину для празднования иудейского Нового года, который отмечают в 29 сентября по 1 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. 

В ведомстве отметили, что они уже успели оформить примерно 250 хасидов. Максимальное количество паломников ожидаются в период с 25 по 27 сентября.

"Завтра в международный аэропорт "Борисполь" должны прибыть чартерными рейсами в 17 000 паломников. Оформлять их будут в терминале "Б". Он будет открыт специально для для оформления указанных рейсов", - сообщили в пограничной службе.

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Представители службы также напомнили, что их приоритетом является вопрос безопасности составляющей на госгранице, поэтому они вместе с представителями других служб решили посовещаться и обсудить вопросы порядка получения предварительной информации о прибытии организованных групп лиц.

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Госпогранслужба, Иудеи, ГПСУ, Новый год, Рош-Ха-Шана.
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