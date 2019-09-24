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Появился график школьных каникул и выходных дней в 2019-2020

Появился график школьных каникул и выходных дней в 2019-2020
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Когда и сколько будут отдыхать украинские школьники в 2019-2020.

С 2015 года Министерство образования Украины предоставило право школам самостоятельно определять даты школьных каникул.

Но в каждом случае во время определения этих дат учебные заведения должны ориентироваться на определенные требования, в частности, должны учитывать, что общая продолжительность каникул в течение года не должна быть меньше 30 дней.

Как пишет 2016rik.com.ua, ориентируясь на прошлые годы, можно составить примерный график отдыха для школьников на осеннее, весеннее, зимнее и летнее время.

Образование в Украине ориентируется на систему четвертей. Поэтому, учитывая это, в календаре будет отведено время на 4 каникулярных периода.

Так, учебный процесс первой четверти должен закончиться 25 октября. Таким образом, осенние каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября 2019 года.

Вторая четверть обещает быть самой короткой – всего 7 учебных недель. Зимние каникулы должны начаться 23 декабря 2019 года, а выйти на учебу школьники должны ориентировочно 8 января 2020 года.

Третья четверть является самой длинной. Она продлится с 8 января 2020 года и должна закончиться в 20 марта 2020 года.

Весенние каникулы начнутся 23 марта и завершатся 29 марта.

Начало четвертой четверти придется на 30 марта. Продлится она примерно 9 недель – до 29 мая.

Таким образом, летние каникулы у школьников начнутся с 1 июня. Даты последних звонков ежегодно претерпевают изменения, поэтому окончание последней четверти в 2020 году тоже может быть перенесено. Закончиться летние каникулы традиционно должны 31 августа.

Кроме того, школьники могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха – государственные праздники Украины.

Календарь дополнительных выходных школьного сезона 2019-2020 будет выглядеть следующим образом:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (пятница) – католическое Рождество (вероятно, придется на зимние каникулы);

22 января (среда) – День соборности Украины;

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (скорее всего, дополнительным выходным днем будет определена дата 9 марта);

19 апреля (воскресенье) – Пасха (выходным будет определено и 20 апреля);

1 мая (пятница) – День труда; 9 мая (суббота) – День Победы (можно считать, что выходным будет также 11 мая из-за переноса).

Зимние каникулы: куда отправится отдыхать в январе (Фото)

Точное же расписание каникул на 2019-2020 год, учебных и выходных дней в Украине, можно будет узнать на официальном информационном портале учебного заведения или у секретаря школы.

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Школа, Каникулы, Осенние каникулы.
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