Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра

Новости Украины:Утепляемся и изучаем прогноз погоды на завтра.

Погоду в Украине завтра, 25 сентября, будет определять поле повышенного давления, лишь на крайнем западе атмосферный фронт, который уже к четвергу принесет дожди на большую часть территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентр.

В среду в Украине в целом без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье вечером ожидается дождь.

Карта осадков 25 сентября

Ветер восточный, юго-восточный, примерно 5-10 м/с.

Карта ветров 25 сентября

Прогноз погоды на среду, 25 сентября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, дождь

Львов – +17...+19, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

Тернополь – +18...+20, небольшой дождь

Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

Хмельницкий – +19...+21, небольшой дождь

Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Ровно – +17...+19, небольшой дождь

Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Винница – +17...+19, небольшой дождь

Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Николаев – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Донецк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Киев – +14..+16, переменная облачность, без осадков

Погода 25 сентября

Ночью на севере страны и Левобережной части на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории температура 2-10° тепла; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и южной части 16-21°.

"25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Народный прогноз погоды

Если видишь много змей — зима будет суровая.

Поравняется день с ночью, да и пойдет на убыль.

Длинные сумерки — к ненастью, короткие — к хорошей погоде.

Быстрое окончание листопада — к суровой зиме.