Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра

Погоду в Украине завтра, 25 сентября, будет определять поле повышенного давления, лишь на крайнем западе атмосферный фронт, который уже к четвергу принесет дожди на большую часть территории страны.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентр.
В среду в Украине в целом без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье вечером ожидается дождь.
Карта осадков 25 сентября
Ветер восточный, юго-восточный, примерно 5-10 м/с.
Карта ветров 25 сентября
Прогноз погоды на среду, 25 сентября, по Украине:
Ужгород – +16...+18, дождь
Львов – +17...+19, дождь
Ивано-Франковск – +16...+18, дождь
Тернополь – +18...+20, небольшой дождь
Черновцы – +18...+20, небольшой дождь
Хмельницкий – +19...+21, небольшой дождь
Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Ровно – +17...+19, небольшой дождь
Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Винница – +17...+19, небольшой дождь
Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Николаев – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Донецк – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Киев – +14..+16, переменная облачность, без осадков
Погода 25 сентября
Ночью на севере страны и Левобережной части на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории температура 2-10° тепла; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и южной части 16-21°.
"25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Народный прогноз погоды
Если видишь много змей — зима будет суровая.
Поравняется день с ночью, да и пойдет на убыль.
Длинные сумерки — к ненастью, короткие — к хорошей погоде.
Быстрое окончание листопада — к суровой зиме.