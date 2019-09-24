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Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра

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Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
16:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Утепляемся и изучаем прогноз погоды на завтра.

Погоду в Украине завтра, 25 сентября, будет определять поле повышенного давления, лишь на крайнем западе атмосферный фронт, который уже к четвергу принесет дожди на большую часть территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентр.

В среду в Украине в целом без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье вечером ожидается дождь.

Карта осадков 25 сентября

Ветер восточный, юго-восточный, примерно 5-10 м/с.

Карта ветров 25 сентября

Прогноз погоды на среду, 25 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, дождь

  • Львов – +17...+19, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

  • Тернополь – +18...+20, небольшой дождь

  • Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +19...+21, небольшой дождь

  • Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +17...+19, небольшой дождь

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, небольшой дождь

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, переменная облачность, без осадков

Погода 25 сентября

Ночью на севере страны и Левобережной части на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории температура 2-10° тепла; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и южной части 16-21°.

"25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

 

Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября

Народный прогноз погоды

Если видишь много змей — зима будет суровая.

Поравняется день с ночью, да и пойдет на убыль.

Длинные сумерки — к ненастью, короткие — к хорошей погоде.

Быстрое окончание листопада — к суровой зиме.

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Погода, Осень, Дождь, Заморозки, Сентябрь, Прогноз погоды, 25 сентября.
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