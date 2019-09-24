Новости Украины:Андрей Овсиенко поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал сделать свою работу еще лучшей.

Высший совет правосудия получил нового голову. Об этом сообщает пресс-служба ВСП. Новым главой стал Андрей Овсиенко. Он поблагодарил коллег, которые отдали голос за его кандидатуру.

"Я очень ценю те отношения, которые сложились в нашем коллективе с точки зрения и профессионализма, и человечности, и доверия, которое мы выражаем друг другу, принимая те или иные решения " - сказал Овсиенко.

Он также пообещал, что не подведет свой коллектив и сделает все возможное для улучшения своей работы. Кроме этого, Высший совет правосудия принял решение, вывести Андрея Овсиенко с состава Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщалось ранее, дело о национализации "ПриватБанка": Высший совет правосудия обратился в ГПУ.