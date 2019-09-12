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В Раде внесли изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей

В Раде внесли изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рада намерена уполномочить ВСП назначать и увольнять членов ВККС.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Проект закона (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления в первом чтении поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Законопроектом предусмотрены изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом.

Регламент ВККС будет утверждаться Высшим советом правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС.

Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше будет готовить ВККС, однако утверждать это будет ВСП.

Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить ВСП.

Статьей 95-1 определяет порядок формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Предполагается, что в состав конкурсной комиссии будут входить три члена от Совета судей Украины и три члена из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, которые работают в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, прописан порядок деятельности комиссии.

Согласно законопроекту, будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут, в том числе, пренебрежение обязанностями, поведение, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи.

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Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия.

Вместе с тем увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВСП будет принимать не орган, назначивший его, а непосредственно ВСП.

Согласно проекту закона, Высший совет правосудия создаст комиссию по вопросам добропорядочности и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов (по три человека от каждой стороны) и сможет вносить представления об увольнении членов ВСП и ВККС.

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Верховная Рада, Законопроект, Верховный суд, ВККС, ВСП.
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