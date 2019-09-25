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Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день

Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день

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Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре 25 сентября получило название Змеиный день.

25 сентября православная церковь почитает память святого мученика Артамона. В народе этот день называют Змеевиком. Считалось, с приходом холодов змеи ползут в укрытия, чтобы переждать там зиму.

Святой Артамон жил в IV веке. Он был верующим человеком и обратил в христианство много людей. Артамон посвятил свою жизнь Богу, за что, к сожаленью, и поплатился.

Святой проповедовал веру Христа и объединил вокруг нее большое количество людей. В итоге, Артамон построил храм, освятил его и подарил верующим возможность собираться вместе, молиться Богу. О поступке святого узнали язычники. Они поймали его и посадили в тюрьму. С Божьей помощью Артамону удалось сбежать оттуда и продолжить проповедование. Но вскоре святого поймали и убили прямо во время молитвы в храме.

В народе этот день называют Змеевиком. 25 сентября заметно холодает. Дни становятся краткими, а ночи – длинными. Люди верили, что с приходом холодов змеи ползут в укрытие, чтобы переждать там зиму.

Считается, что день 25 сентября очень важен для охотников, и сегодня в последний раз в этом году можно подстрелить какого-нибудь зверя, вернувшись домой с добычей.

В этот день ни в коем случае человеку нельзя ходить на луга или в леса. Люди верили, что змеи в этот день могут укусить насмерть.

Также нужно избегать всего змеиного. Например, если в лекарстве содержится змеиный яд, то сегодня он убьет, а не вылечит.

Народные приметы:

  • Если на Артамона хотя бы зайца убьешь, то впоследствии охота будет очень удачной

  • На деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень

  • Дождь идет – будет долгая зима

  • Бурьяны растут высоко – примета, что снега много выпадет

  • Вход в нору крота находится с северной стороны – зима теплой будет.

  • Если нора находится с Юга – жди холодную зиму, с Востока – сухую, с Запада – сырую и снежную.

  • На дубе много желудей – примета, что будет теплая зима и плодородное лето

  • Гром гремит 25 сентября – по примете осень теплой будет

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2019 года

Также приметы на 25 сентября говорят, что сегодня даже нельзя носить одежду или обувь из змеиной кожи или с змеиным принтом — такой наряд принесет много проблем и неудач.

А еще в этот день обычно снятся дурные сны. Они приносят плохое.

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