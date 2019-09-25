Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью

Новости Украины:В этом году Украина традиционно переходит на зимнее время, перевод стрелок часов запланирован на 27 октября.

Когда переходим?

Традиционный для Украины перевод стрелок часов на один час назад состоится ночью 27 октября.

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, переход Украины на зимнее время проходит в соответствии с постановлением правительства Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В этом году перевод стрелок часов на один час назад состоится в 4 утра 27 октября.

Средства массовой информации должны в период с 24 по 26 октября уведомлять население о переходе с летнего на зимнее время. Таким образом в эту ночь украинцы будут спать на один час дольше.

Современные устройства, такие как смартфоны, компьютеры, электронные часы и другие гаджеты проводят переход на зимнее/летнее время автоматически, что облегчает жизнь.

Среди основных причин перехода на разное время дважды в год — экономия электричества.

Влияние на здоровье

Человек достаточно чувствительно реагирует на переход на зимнее время. У многих людей часто нарушается самочувствие и сон, а для адаптации к новому времени обычно необходима одна неделя.

Для успешной и безболезненной адаптации медики советуют снизить уровень физических нагрузок, минимизировав степень утомляемости. Кроме этого, по словам медиков, за неделю до перехода на зимнее время необходимо отходить ко сну на 15 минут позже обычного.

Помимо уменьшения физических нагрузок также рекомендуется исключить вредную пищу из рациона, увеличив количество потребления воды и чая.

В осенний период человек получает крайне мало витаминов, поэтому правильным решением будет употреблять витамины: натуральные или в таблетках.

Медики также настаивают на увеличении времени пеших прогулок на свежем воздухе.

Напомним, депутаты Европейского парламента проголосовали за прекращение перевода стрелок часов после 2021 года.