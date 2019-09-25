Скачать
Среда, 25.09.2019
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника

ГБР расследует махинации чиновников Мининфраструктуры

ГБР расследует махинации чиновников Мининфраструктуры
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:ГБР обнаружили незаконное присвоение денежных средств чиновниками при покупке оборудования для порта "Южный".

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявили незаконное присвоение средств государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщается на сайте ГБР.

Как отмечается в сообщении, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). К настоящему моменту уже проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

В Волынской области таможенник напал на журналистку

19 сентября Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии схемы присвоения средств руководством морского порта "Южный" в Одесской области при поставках тепловозов для нужд предприятия. По данным СБУ, тепловозы, за которые была внесена предоплата, должны были быть переданы порту в октябре 2018 года, однако этого не произошло. Средства предприятия, переданные в качестве аванса, также не были возвращены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Одесса, СБУ, Мининфраструктуры, ГБР, Порт Южный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и &quot;уход&quot; Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН и др
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума
Курс валют: валюта дешевеет, доллар упал до минимума
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь