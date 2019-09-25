Больные диабетом дети зовут Зеленского на встречу с ними (Видео)

Новости Украины:Мероприятие запланировано на 3 октября в столице.

3 октября 2019 года в Киеве возле Арки дружбы народов состоится "Встреча с президентом", которая призвана обратить внимание на больных сахарным диабетом людей.

Эта акция должна обратить внимание Владимира Зеленского на диабетиков 1 типа (инсулинозависимых). Люди должны выживать после отмены государственной целевой программы "Сахарный диабет".

Участники заявили, что подготовили проект новой программы. Она будет отвечать условиям компенсации диабета.

Также они подготовили трогательно видеообращение Зеленскому.

Сахарный диабет – одна из главных опасностей для здоровья, которые подстерегают современного человека в XXI веке, в этом уверены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Медики и ученые утверждают, что «сладкая» болезнь распространяется по миру с темпами эпидемии и уже совсем скоро, к 2030 году, если не изменить картину, каждый 10 человек на планете Земля будет подвержен этой серьезной патологии.