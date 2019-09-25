Скачать
Среда, 25.09.2019
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

Больные диабетом дети зовут Зеленского на встречу с ними (Видео)

Больные диабетом дети зовут Зеленского на встречу с ними (Видео)
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины:Мероприятие запланировано на 3 октября в столице.

3 октября 2019 года в Киеве возле Арки дружбы народов состоится "Встреча с президентом", которая призвана обратить внимание на больных сахарным диабетом людей.

Эта акция должна обратить внимание Владимира Зеленского на диабетиков 1 типа (инсулинозависимых). Люди должны выживать после отмены государственной целевой программы "Сахарный диабет".

Участники заявили, что подготовили проект новой программы. Она будет отвечать условиям компенсации диабета.

Также они подготовили трогательно видеообращение Зеленскому.

Медики рассказали, как защитить себя от диабета

Сахарный диабет – одна из главных опасностей для здоровья, которые подстерегают современного человека в XXI веке, в этом уверены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Медики и ученые утверждают, что «сладкая» болезнь распространяется по миру с темпами эпидемии и уже совсем скоро, к 2030 году, если не изменить картину, каждый 10 человек на планете Земля будет подвержен этой серьезной патологии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Диабет, Президент Украины, Владимир Зеленский, Арка Дружбы народов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
&quot;Мы не одобряем насилие&quot;: Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с &quot;Джокером&quot;
"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь