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Минздрав близок к запуску Офиса пациента: цели и сроки

Минздрав близок к запуску Офиса пациента: цели и сроки
14:56 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Для улучшения коммуникации общественности с Минздравом будет создан Офис пациента.

При Министерстве здравоохранения Украины планируется создать Офис пациента, руководителем которого станет министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. О таких планах заявил советник Скалецкой Дмитрий Раимов, передает корреспондент.

По его словам, первый за время независимости Украины Офис пациента будет создан к концу этой или на следующей неделе. Одной из основных целей нового органа в Минздраве называют своевременное оповещение министерства о фактах правонарушений медицинскими работниками, а также информирование о других проблемах.

Планирующийся к созданию Офис пациента призван решить проблему коммуникации населения со структурами Минздрава. Раимов подчеркивает, что новая структура не будет требовать дополнительного финансирования бюджета, министерство имеет всю необходимую инфраструктуру и оборудование для запуска горячей линии, чат-ботов, электронной почты и других средств коммуникации с общественностью. Управлять новой структурой в Минздраве будут как министр здравоохранения, так и его заместители вместе с советниками. Тестовую версию сервиса обещают уже в ближайшее время.

Скалецкая заявила о создании Офиса пациента: что это и как будет работать

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя письмо работников медучреждений, выразил убежденность, что глава Минздрава Зоряна Скалецкая решит внутренние проблемы министерства.

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Минздрав, Пациенты, Зоряна Скалецкая, Офис пациента.
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