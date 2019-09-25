С 21 ноября израильская авиакомпания запускает прямые рейсы Одесса - Тель-Авив

Новости Украины:Авиакомпания Israir запускает прямые рейсы Тель-Авив - Одесса.

Израильская авиакомпания Israir с 21 ноября запускает прямые рейсы Тель-Авив - Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по воскресеньям и четвергам. Вылет из аэропорта Бен-Гурион (Израиль) - в 23:25, посадка в Одессе - в 02:15. Обратные рейсы - в ночь на понедельник и на четверг в 3:15, посадка в Израиле - в 6:05.

Первый рейс запланирован на 21 ноября. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus. Стоимость билетов стартует от 199 долларов.

Справка. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.