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С 21 ноября израильская авиакомпания запускает прямые рейсы Одесса - Тель-Авив

С 21 ноября израильская авиакомпания запускает прямые рейсы Одесса - Тель-Авив
23:36 Ср, 25 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Авиакомпания Israir запускает прямые рейсы Тель-Авив - Одесса.

Израильская авиакомпания Israir с 21 ноября запускает прямые рейсы Тель-Авив - Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по воскресеньям и четвергам. Вылет из аэропорта Бен-Гурион (Израиль) - в 23:25, посадка в Одессе - в 02:15. Обратные рейсы - в ночь на понедельник и на четверг в 3:15, посадка в Израиле - в 6:05.

Первый рейс запланирован на 21 ноября. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus. Стоимость билетов стартует от 199 долларов.

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Справка. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Одесса, Израиль, Тель-Авив, Авиакомпания, Israir.
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