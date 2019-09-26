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Коляда благодарна НАТО за поддержку реформ по реабилитации ветеранов

Коляда благодарна НАТО за поддержку реформ по реабилитации ветеранов
00:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Коляда рассказала в НАТО о 380 тысячах ветеранов, нуждающихся в помощи и реабилитации.

Украина ощущает постоянную поддержку НАТО в осуществлении реформ, и очень благодарна за готовность союзников к совместному с Украиной финансированию программ реабилитации ветеранов военной службы и их реинтеграции в общество.

Об этом в среду в Брюссельской штаб-квартире НАТО во время встречи с журналистами рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Чиновник в составе украинской делегации приняла участие в заседании Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы высокого уровня, во время которого, в частности, рассматривались вопросы развития инициатив в рамках Трастового фонда НАТО относительно изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую.

"В этом году закончился первый этап деятельности в рамках Трастового фонда, когда страны НАТО успешно финансировали определенные образовательные проекты и программы по психологической поддержке. Сейчас мы хотим совместить в одном месте государственные и негосударственные усилия, а также усилия международных партнеров, чтобы эта помощь доходила до конкретного ветерана. Страна лидер этого Трастового фонда - Норвегия призвала все страны присоединиться ко второму этапу, концепцию которого мы сегодня представили. Союзники готовы софинансировать этот следующий этап. Из реакции представителей других стран я поняла, что мы имеем огромную надежду на успех", - сказала Оксана Коляда.

По словам чиновника, Украина благодарна представителям Альянса за продолжение важной помощи в реабилитации ветеранов военной службы. Вместе с тем, финансирование таких усилий отражено также в программе деятельности правительства Украины на ближайшие пять лет.

"Практический аспект нашего сотрудничества с Трастовым фондом НАТО может заключаться в создании так называемых "ветеранских пространств" в каждом областном центре. Мы поняли, с учетом собственного и международного опыта, только работая в комплексе, объединяя усилия государственных и негосударственных институтов в вопросах социализации ветеранов, их профессиональной адаптации, в вопросах психологической поддержки, медицинских услуг, обучения их для открытия собственного дела, в работе с семьями и путем коммуникации со всеми государственными органами, предоставляющими услуги ветеранами, мы можем достичь успеха", - отметила министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, чиновник отметила, что сейчас в Украине в такой комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов российско-украинской войны, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты "ветеранские пространства" - площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов.

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"Мы уже сейчас имеем около 380 тысяч ветеранов российско-украинской войны, это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Мы должны учесть еще одну целевую группу - это их семьи, поскольку, не работая с семьями, мы не сможем достичь успеха. Очень серьезный компонент - привлечение к этим "ветеранским пространствам" действующих военных, других представителей силового блока, уже на этапе их увольнения. Военнослужащий должен видеть заботу о себе на всех этапах - от рекрутингового центра и до увольнения в запас", - сказала Оксана Коляда.

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НАТО, Ветераны, Оксана Коляда.
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