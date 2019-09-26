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Паломники-хасиды массово съезжаются в Украину (Фото)

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Паломники-хасиды массово съезжаются в Украину (Фото)
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:По данным Госпогранслужбы в Украину, для празднования Иудейского Нового года, уже прибыло 7,5 тысяч человек.

Паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года, сейчас уже почти 7,5 тыс. паломников прибыли в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В настоящее время пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие крупнейших групп хасидов ожидается сегодня, 26 сентября, и в воскресенье - 29 сентября.

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В то же время отметим, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, сотрудники Госпогранслужбы через границу не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

Как сообщалось, в этом году празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана продлится с 29 сентября по 1 октября, ожидается приезд около 40 тыс. паломников из разных стран мира. 

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Черкасская область, Умань, Хасиды, Иудейский Новый год.
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