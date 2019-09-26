Первая инициатива Елены Зеленской прозвучала в Метрополитен-музее

Новости Украины:Супруга Владимира Зеленского выступила с инициативой создания украиноязычных аудиогидов.

Первая леди Украины Елена Зеленская инициирует проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в четверг, об этом она заявила в ходе визита в Соединенные Штаты Америки во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская отправилась на этой неделе в США вместе с супругом, который договорился ранее о личной встрече с президентом страны Дональдом Трампом. Для деловой поездки жена украинского гаранта выбрала наряды украинских дизайнеров.

Ранее на форуме YES первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.