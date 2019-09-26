Канал Медведчука лишили лицензии на вещание

Новости Украины:Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензий телеканал "112 Украина" на цифровое вещание.

Об этом сообщается на сайте телеканала. В то же время отмечается, что «телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу". Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

"Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы ценим доверие наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать", - заявил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.

В свою очередь генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что руководство канала не согласно с решением Нацсовета.

Он отметил, что руководители телеканала будут информировать об "этом факте беззакония международные структуры".