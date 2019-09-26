Минфин: почти 200 тыс матерей одиночек получили денежные выплаты

Новости Украины:Максимальный размер выплат одиноким матерям в 2019 году составил 1699.

В Украине почти 200 тысяч человек получают выплаты как матери-одиночки. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"В соответствии с законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми", по данным оперативной ежемесячной отчетности структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 1 августа получали пособие на детей одиноким матерям 194 тыс. 398 человек", - отметили в ведомстве.

Максимальный размер выплат одиноким матерям в 2019 году составил: с 1 мая до 30 ноября, детям до 6 лет - 1699 грн; 6-18 лет - 2118 грн; 18-23 лет - 2007 грн. С 1 декабря по 31 декабря детям до 6 лет - 1779 грн; 6-18 лет - 2218 грн; 18-23 лет - 2102 грн.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,203 млрд грн.