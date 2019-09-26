Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра

Завтра в Украину продолжит поступать теплый и более влажный воздух из Центральной Европы
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных и некоторых центральных областях, в частности Винницкой и Черкасской, а также в Карпатах ночью ожидается дождь. Также днем на юге Украине ожидаются сильные дожди, особенно в Одесской, Херсонской областях и в Крыму. Остальная территория страны - без осадков.
Карта осадков 27 сентября
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.
Карта ветров 27 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, по Украине:
Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Ровно – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Житомир – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Одесса – +15...+17, небольшой дождь
Николаев – +16...+18, небольшой дождь
Херсон – +16...+18, небольшой дождь
Симферополь – +17...+19, небольшой дождь
Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +16...+18, небольшой дождь
Донецк – +16...+18, небольшая облачность, без осадков
Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков
Киев – +14..+16, небольшая облачность, без осадков
Погода 27 сентября
Температура ночью 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем в Украине 14-19°, на Закарпатье до 21°.
В Киеве в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/ c. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.