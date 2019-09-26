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Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра

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Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
17:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:По прогнозу синоптиков, в пятницу потеплеет, а о ночных заморозках пока можно не думать.

Завтра в Украину продолжит поступать теплый и более влажный воздух из Центральной Европы

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и некоторых центральных областях, в частности Винницкой и Черкасской, а также в Карпатах ночью ожидается дождь. Также днем на юге Украине ожидаются сильные дожди, особенно в Одесской, Херсонской областях и в Крыму. Остальная территория страны - без осадков.

Карта осадков 27 сентября

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.

Карта ветров 27 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +15...+17, небольшой дождь

  • Николаев – +16...+18, небольшой дождь

  • Херсон – +16...+18, небольшой дождь

  • Симферополь – +17...+19, небольшой дождь

  • Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +16...+18, небольшой дождь

  • Донецк – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

  • Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, небольшая облачность, без осадков

Погода 27 сентября

Температура ночью 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем в Украине 14-19°, на Закарпатье до 21°.

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В Киеве в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/ c. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 27 сентября.
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